ВТБ выкупил весь пакет акций «Почта банка» и стал его единоличным владельцем

ВТБ полностью закрыл сделку по «Почта банку», доведя долю своих акций этой организации до 100%. Об этом сообщил ТАСС.

Как заявила пресс-служба ВТБ, 23 декабря состоялась сделка по приобретению у «Почты России» 49,99% акций «Почта банка». Сделка была заключена на сумму в 36 млрд руб. До этого ВТБ выкупил еще две акции у частного лица.

«Почта банк» из статуса совместного предприятия «возвратился в семью по родству» и становится единоличной «дочкой» группы ВТБ», — заявил по этому поводу Дмитрий Пьянов, председатель правления ВТБ.

По его утверждению, уже в следующем году начнется миграция клиентской базы, а также бизнеса у обоих учреждений на единую технологическую платформу. Пьянов отметил, что данная сделка была выгодна всем ее участникам. Она не только обеспечит развитие бизнеса, но и повысит уровень обслуживания клиентов.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев пообещал, что все средства от продажи «Почта банка» будут направлены на развитие «Почты России». Деньги от сделки поступят к организации на протяжении декабря.