Депутат Верховной рады Незалежной Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что киевский режим весьма обеспокоен отставкой спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти. По словам экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, ему ничего неизвестно о такого рода панике в Киеве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что на фоне этого нацбанк Незалежной перешел к плавающему курсу нацвалюты, что приведет к девальвации гривны.

По мнению политика, хотя Вашингтон официально заявлял об отказе поддерживать гривну, в реальности поддержка никуда не денется.

Он добавил, что самому Маккарти быстро найдется замена. Кроме того, сам Байден не готов отказаться от поддержки киевского режима.