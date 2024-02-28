Чебесков: большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах и отказ от доллара

Большее количество государств-членов БРИКС поддержало отказ от доллара и переход к расчетам в национальных валютах. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского Министерства финансов Иван Чебесков по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ БРИКС. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Замминистра подчеркнул, что расчеты в национальных валютах – это именно то, в чем нуждаются страны, состоящие в объединении. По его словам, отказ от американской валюты и переход к новым был актуальным вопросом для прошедшей накануне встречи. Он также добавил, что большинство сошлось на том, что нужно выстраивать новые механизмы для расчетов.

Чебесков также заявил, что в целом отклик от предложений об увеличении товарооборота и укреплении экономических связей был положительным, так же как и о создании независимых механизмов для расчетов в нацвалютах. Большинством участников данные тезисы были поддержаны, заключил он.