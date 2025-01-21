Чехия начала готовиться к отказу от российской нефти

Чехия намерена увеличить поставки нефти в обход России через Трансальпийский нефтепровод (TAL). Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, передает издание Reuters.

Согласно планам оператора, поставки по TAL, который соединяет Северо-восточную Италию и Южную Германию, начнутся уже во втором квартале. Этот маршрут снабжает шесть нефтеперерабатывающих заводов, включая заведение Фобурский в Германии, откуда нефть поступает в Чехию.

По словам Фиалы, использование TAL позволит избежать «шантажа Москвы», однако полный разрыв отношений с Россией Прага пока не планирует.

Увеличение мощностей TAL обеспечит Чехии дополнительные 4 млн тонн нефти, что даст возможность стране импортировать до 8 млн тонн углеводородов в год и полностью удовлетворить свои потребности.

В настоящее время Чехия, как и Венгрия и Словакия, получает нефть из России по южной ветке нефтепровода «Дружба», который не подвергается санкциям ЕС.

В декабре прошлого года сообщалось о кратковременной приостановке поставок российской нефти, продлившейся около двух суток, причиной чего называли технические проблемы на Украине.

Ранее эксперт Марцинкевич пояснил отсутствие выгоды у Чехии при отказе от российской нефти.