В Чехии заявили о завершении модернизации Трансальпийского нефтепровода TSL, что позволяет стране выйти из-под зависимости от российских поставок нефти. Эксперт Борис Марцинкевич рассказал, насколько реально Праге отказаться от отечественной нефти и какие нюансы необходимо учесть. Об этом сообщает Общественная Служба.

По его словам, южная ветка магистрального нефтепровода «Дружба» проходит через Белоруссию, Украину, Словакию, Чехию и Венгрию и заканчивается. В целом тот факт, что у Чехии появилась возможность получать нефть с моря, является техническим моментом. Кроме того, неизвестно доподлинно, как выглядят договоры чешских компаний с российскими поставщиками. К тому же нефтеперерабатывающие заводы в Чехии принадлежат Польше, в связи с чем следует ждать официальных заявлений об отказе от нефти РФ от владельцев данных предприятий.

Эксперт пояснил, что в целом совершить резкий переход с одной нефти на другую достаточно сложно, необходимо учитывать множество нюансов. Так, следующая по химическому составу после отечественной – иранская нефть, а также венесуэльские тяжелые сорта нефти. Таким образом, вся нефть, кроме норвежской, находится под санкциями. А переход на иные сорта нефти очень дорогой.

По его мнению, в случае отказа Праги от российской нефти отечественным компаниям придется перейти на дополнительные морские перевозки, то есть необходима иная логистика. Таким образом, необходимо будет договориться с портами и найти танкеры, однако российские компании умеют это делать.

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