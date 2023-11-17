Чехия попросила ЕС продлить льготный импорт российской стали
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Чехия обратилась в ЕС с просьбой продлить еще на четыре года льготный импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината, сообщает Politico.
В Чехии просят не вводить санкции против российских металлургов, так как не могут обойтись без российской стали, которая необходима чешскому автопрому. В Чехии автомобильная промышленность является локомотивом экономики – до 10% ВВП страны.
Найти замену продукции НЛМК чешским производителям не удалось.
«Существуют значительные трудности в поиске альтернативных источников», – заявил собеседник портала.