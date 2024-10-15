Чехия потратила на закупку нефти и газа из России €7 млрд

С 24 февраля 2022 года по июнь 2023 года Чехия потратила на закупку нефти и газа из РФ €7 млрд. Это в пять раз превышает расходы страны на поддержку Украины.

На эти цели государство за это время потратило €1,29 млрд. Это следует из аналитического отчета Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), сообщает издание Politico.

Чешские нефтеперерабатывающие заводы, воспользовавшись скидками на российское топливо, получили свыше €1 млрд сверхприбылей. Так, компания Orlen Unipetrol выиграла от того, что российская нефть в 2023 году стоила на 21% дешевле, чем нефть из Азербайджана.

Ранее сообщалось о том, что власти Индии отказались покупать газ с «Арктик СПГ 2» из-за санкций.