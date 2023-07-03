Чехия сделала исключения из антироссийских санкций для ряда местных компаний

Чехия сделала исключения для 33 местных компаний, разрешив им взаимодействие с Россией в обход санкций, сообщает издание Seznam Zpravy.

Большинство исключений затронули предприятия энергетической и фармацевтической отраслей.

По мнению издания, в первую очередь речь идет о крупнейшей энергетической компании страны CEZ, которой принадлежат атомные электростанции «Дукованы» и «Темелин», построенные при помощи советских специалистов.

В компании подтвердили, что просили финансово-аналитическое ведомство о таких исключениях, поскольку для обслуживания станций необходимо сотрудничество с инжиниринговыми компаниями из России.

Также ряд компаний получили разрешение экспортировать в Россию вещества, необходимые для производства медикаментов и нужд гражданской атомной энергетики.