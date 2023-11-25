Чехия выступит против антироссийского шага от Запада

Чехия поддержит Словакию с ее просьбой о продлении особого разрешения Евросоюза на ввоз российских нефтяных продуктов, а иначе в стране сильно подорожает топливо. Об этом сообщило местное издание Lidové noviny со ссылкой на информацию от замминистра промышленности Чехии Рене Недела.

Заместитель министра сообщил о том, что если Словакия обратилась или обратится в будущем с просьбой о продлении исключения из эмбарго, Чехия ее поддержит в данной просьбе.

Как подметили авторы издания, если ЕС введет ограничения на российские нефтепродукты, Чехия и Словакия не смогут избежать резкого повышения цен на топливо. Местные АЗС останутся без снабжения и поставщики будут вынуждены искать альтернативные источники импорта, что спровоцирует рост цен.

Там также подчеркнули, что на РФ в данный момент приходится 60% всех поставок нефти в Чехию. Авторы также напомнили, что в случае ограничения от ЕС, страна останется и без словацкого топлива Slovnaft, потому что санкции Евросоюза запрещают ввозить топливо, произведенное из российского сырья.