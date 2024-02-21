Чеховская сыроварня при поддержке Правительства региона смогла увеличить производственную мощь

На сыроварне «De Famille» в подмосковном Чехове завершили реализацию инвестиционного проекта, направленного на улучшение и расширение своей производственной базы. Об этом сообщил совладелец сыроварни Андрей Блажко.

Отмечается, что на данный момент, предприятие смогло увеличить объем выпуска продукции на сорок четыре процента и предоставить округу более пяти рабочих мест. Сейчас на сыроварне трудятся порядка 45 человек.

«Работаем с 2015 года, постоянно вкладываемся в расширение и развитие для того, чтобы мы могли удерживать приемлемые цены. Ведь чем больше производишь, тем ниже цена. У нас есть инвестиционная программа, которая расписана на несколько лет вперед. В этом году будет третий год этой программы по развитию одной из наших площадок», — рассказал Блажко.

Отмечается, что Правительство Московской области постоянно поддерживает и помогает предприятию. Так, производственная площадка в деревне Высоково была построена с использованием гранта из бюджета региона. Правительство выделило невозвратный грант в размере 35 млн рублей.

«Огромная признательность нашему губернатору за то, что он утвердил программу по поддержке малых форм хозяйствования, которые занимаются сыроделием. Благодарны и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, которое помогает сыроварне, организовывает встречи с представителями торговых сетей», — подчеркнул совладелец сыроварни.

Он также отметил, что благодаря этим встречам, сыры «De Famille» в большом ассортименте в ближайшее время появятся на прилавках крупной торговой сети.