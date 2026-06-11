Черешня в России подешевела на четверть за две недели

За две недели цены на черешню в России снизились на 25 процентов, сообщает телеканал « Известия ». Килограмм ягоды теперь стоит в среднем 610 рублей. Причиной удешевления, по данным источников, стали первые массовые поставки из-за рубежа.

Из-за прохладной весны 2026 года сбор урожая сдвинулся по срокам, поэтому сейчас в розничных сетях представлена преимущественно черешня из Турции и Узбекистана. При этом популярность ягоды год от года только растет. Как отмечают представители торговых сетей, входящих в АКОРТ, спрос на черешню ежегодно увеличивается на 8–12 процентов.