Через неделю в Ивантеевском лесопитомнике откроется весенний сезон продаж

Уже начиная с 8 апреля жители Подмосковья смогут приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных растений в рамках нового сезона продаж в ивантеевском лесопитомнике. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Ивантеевский лесопитомник — опытный производитель сеянцев и саженцев, ассортимент весьма огромен. Продукция востребована. Растениями лесопитомника украшают дачные участки, восполняют плодовые сады и озеленяют придомовые территории», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

В этом году лесопитомник предлагает широкий ассортимент декоративных кустарников. Их видовое разнообразие позволит создать живую изгородь на любой вкус и украсить самые изысканные цветники. В ассортименте питомника спиреи, форзиция, чубушники и гортензии различных сортов.

Покупателям предложат проверенные и адаптированные к условиям Подмосковья разнообразные сорта груш ранних, средних и поздних сроков потребления. Удачным дополнением сада станут скороплодные и самоплодные сорта вишен, а также разнообразные сорта зимостойких черешен.

Все плодовые деревья и кустарники продаются в контейнерах, их корень защищен от неожиданных весенних заморозков, а также от подсыхания. Кроме того, растения лесопитомника удобно и легко транспортируются в Подмосковье и другие регионы.