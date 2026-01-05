Черные лебеди на взлете: от кого ждать сюрпризов на бирже — от Пауэлла, Китая или ОПЕК
Российский фондовый рынок вступил в 2026 год с индексом Мосбиржи в районе 2800 пунктов. По мнению финансовых аналитиков, наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу станет движение в режиме умеренной волатильности, траектория которого будет определяться динамикой ключевой ставки Банка России, пишет Прайм.
Основным драйвером рынка может стать переток частных средств из банковских депозитов на биржу по мере снижения процентных ставок. Ожидается, что объем привлеченных средств на брокерские счета частных инвесторов может превысить 1 трлн рублей. Это способно поддержать ликвидность и объемы торгов.
В текущих условиях эксперты выделяют несколько приоритетных направлений для инвестиций. Облигации федерального займа и надежные корпоративные выпуски рассматриваются как инструменты, уже получающие выгоду от ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики. Среди акций наилучшие перспективы приписываются компаниям, ориентированным на внутренний спрос, таким как IT-сектор, телекоммуникации, финансы и ритейл, которые демонстрируют устойчивые денежные потоки.
Нефтегазовый и металлургический сектора находятся под давлением из-за снижения мировых цен на сырье и сокращения дивидендных выплат. Золото сохраняет роль защитного актива на фоне геополитической неопределенности и инфляционных ожиданий.
Ключевыми внешними рисками для рынка в 2026 году аналитики называют геополитическую обстановку, будущую политику ФРС США, а также динамику сырьевых рынков, включая нефть и газ. Многие эксперты считают, что потенциал негатива уже заложен в цены, а при стабилизации ситуации возможен рост индекса Мосбиржи до уровней 3000–3500 пунктов к концу года.
