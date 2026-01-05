Российский фондовый рынок вступил в 2026 год с индексом Мосбиржи в районе 2800 пунктов. По мнению финансовых аналитиков, наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу станет движение в режиме умеренной волатильности, траектория которого будет определяться динамикой ключевой ставки Банка России, пишет Прайм .

Основным драйвером рынка может стать переток частных средств из банковских депозитов на биржу по мере снижения процентных ставок. Ожидается, что объем привлеченных средств на брокерские счета частных инвесторов может превысить 1 трлн рублей. Это способно поддержать ликвидность и объемы торгов.

В текущих условиях эксперты выделяют несколько приоритетных направлений для инвестиций. Облигации федерального займа и надежные корпоративные выпуски рассматриваются как инструменты, уже получающие выгоду от ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики. Среди акций наилучшие перспективы приписываются компаниям, ориентированным на внутренний спрос, таким как IT-сектор, телекоммуникации, финансы и ритейл, которые демонстрируют устойчивые денежные потоки.

Нефтегазовый и металлургический сектора находятся под давлением из-за снижения мировых цен на сырье и сокращения дивидендных выплат. Золото сохраняет роль защитного актива на фоне геополитической неопределенности и инфляционных ожиданий.

Ключевыми внешними рисками для рынка в 2026 году аналитики называют геополитическую обстановку, будущую политику ФРС США, а также динамику сырьевых рынков, включая нефть и газ. Многие эксперты считают, что потенциал негатива уже заложен в цены, а при стабилизации ситуации возможен рост индекса Мосбиржи до уровней 3000–3500 пунктов к концу года.

