Переедание и алкоголь стали факторами роста сердечных рисков в праздники

В период рождественских и новогодних каникул вероятность острых сердечно-сосудистых состояний значительно возрастает. Об этом сообщило издание Medical Xpress со ссылкой на данные медицинских служб и специалистов в области неотложной помощи.

По наблюдениям врачей, количество экстренных сердечных случаев в праздничные дни увеличивается примерно на треть, при этом наибольший рост фиксируется в предрождественские и рождественские даты. Специалисты отмечают, что многие люди в это время склонны игнорировать тревожные симптомы, опасаясь испортить семейные встречи и праздничные мероприятия.

Медики обращают внимание, что такие проявления, как ощущение сдавливания или боли в груди, нарушения сердечного ритма, затрудненное дыхание и внезапные обмороки, могут свидетельствовать о развитии инфаркта, тяжелых аритмий или даже остановки сердца. Задержка с обращением за медицинской помощью в подобных ситуациях существенно снижает шансы на благоприятный исход.

Рост числа неотложных состояний специалисты связывают с совокупностью факторов. Среди них — обильное потребление калорийной и соленой пищи, алкоголь, эмоциональное напряжение в семейном кругу, воздействие низких температур, усиливающих нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также привычка откладывать вызов врачей.

При этом подчеркивается, что своевременное обращение в экстренные службы позволяет начать лечение еще до госпитализации и заранее подготовить медицинское учреждение к оказанию необходимой помощи.

Врачи советуют в праздничные дни придерживаться умеренности в еде и алкоголе, поддерживать нормальный питьевой режим, не пропускать назначенные препараты и избегать интенсивных физических нагрузок на холоде. Вместе с тем специалисты отмечают, что положительные эмоции, отдых и смех способны благоприятно влиять на работу сердца, улучшая кровообращение и снижая сосудистое напряжение.

Ранее терапевт предупредила об опасности бесконтрольного приема корвалола.