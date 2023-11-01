Черный сыр в честь спасенного лисенка варят на ферме в Чехове

На одной из подмосковных ферм варят необычный сыр черного цвета. Хозяйство «Черный лис», открытое семьей Коваленко, расположено в деревне Булычево под Чеховом, сообщает РИАМО.

Ферму назвали в честь лисенка, который живет на территории. Ранее животное было спасено друзьями фермеров с выставки пушнины. Теперь в честь него производят черный сыр. Такой цвет продукту придают чернила каракатицы. Эта жидкость содержится в полости тела моллюска. Она пахнет йодом и обладает полезными свойствами.

На ферме два коровника, овчарня, сыроварня и молочный цех. В общей сложности здесь варят четыре десятка видов сыра, а также производят молочные и кисломолочные продукты.

К животным на ферме относятся с любовью. К примеру, коровам обязательно обеспечивают выгул. Животных, которых нельзя доить в силу возраста, отправляют на пенсию.