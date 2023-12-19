Четыре надземных пешеходных перехода открыли на федеральных дорогах в Подмосковье

Четыре модульных надземных пешеходных перехода появились на федеральных дорогах в Подмосковье — М-7 «Волга» и А-104 «Дмитровское шоссе». Об этом рассказали в областном Минтрансе со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Переходы построили на тридцать шестом, тридцать седьмом, пятьдесят восьмом километрах Горьковского шоссе, а также на тридцать четвертом километре Дмитровского шоссе.

Отмечается, что модульные переходы — это сборные конструкции, которые быстро и легко возводятся. При этом их обшивка выполнена из поликарбоната, что позволяет защитить людей от ветра и осадков.

В следующем году планируется построить еще три подобных перехода на участках дорог М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга» и А-104 «Дмитровское шоссе».