Четыре ОЭЗ Подмосковья вошли в число лидеров по оценке эффективности от Минэкономразвития

Четыре подмосковные особые экономические зоны вошли в число лидеров по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Федеральное ведомство представило отчет о работе ОЭЗ страны по итогам прошлого года. Эффективность объектов оценивали по числу рабочих мест, объемам налоговых выплат и инвестиций.

В число лучших среди промышленно-производственных зон вошли «Ступино Квадрат» и «Кашира». Среди зон технико-внедренческого типа одними из лидеров стали «Дубна» и «Исток». ОЭЗ «Дубна» также была признана одним из лидеров по числу созданных рабочих мест, объему инвестиций и уплаченных налогов.

В Подмосковье пять ОЭЗ, резидентами которых являются две сотни компаний. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 180 миллиардов рублей.