Четырнадцать закупок опубликовали в Подмосковье перед Новым годом

Четырнадцать закупок опубликовали в Подмосковье в предновогоднюю неделю с 25 по 30 декабря. Об этом сообщили в областном Комитете по конкурентной политике.

В числе опубликованных закупок — на строительство и реконструкцию дорог, поставку необходимых материалов для медучреждений, благоустройство территорий.

К примеру, были опубликованы закупки на строительство подъездов к лицею имени В. И Долгих в Истре и реконструкцию дороги «Калиново — Дракино».

Также опубликовали закупку на проведение работ по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма и закупку на проведение капремонта рентгенодиагностического комплекса в Клину.