Число МСП в Подмосковье выросло на 8,5 тысяч с начала этого года

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала на V Финансовом форуме «Просто капитал» о динамике роста числа малого и среднего предпринимательства в регионе.

Екатерина Зиновьева рассказала, что только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на 8,5 тысяч — сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тысяч субъектов МСП, в том числе 303,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тысяч самозанятых.

В настоящий момент около 29 процентов поступлений в бюджетную систему региона обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса. Таким образом МСП является одним из столпов экономического роста региона. Но глобальная задача руководства региона состоит в максимальной поддержке сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия. В рамках этой стратегии в том числе планируют развивать особую категорию МСП+.

Зампред пояснила, что сектор МСП+ представляет собой предприятия, которые находятся в процессе перехода из сегмента МСП в группу крупных предприятий, демонстрируя высокую эффективность и потенциал для роста. Процесс это непростой и связан, например, с утратой некоторых преференций, компенсировать которые поможет разработка специальных мер поддержки.