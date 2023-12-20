Число нарушений в сфере производства пищевой продукции выросло в России. Об этом сообщает Экспертный совет по детенизации (обелению) экономики при Комитете Госдумы по экономической политике со ссылкой на результаты исследования динамики нарушений в указанной сфере.

Так, в 2023 году отмечается заметный рост числа недобросовестных практик по сравнению с 2022-м. В сфере производства мясной продукции нарушений выявили на 80% больше, в сфере производства рыбной продукции — на 122% больше, в сфере производства овощных консервов — на 31%, в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий — на 78%, в сфере производства яиц — на 270%.

При этом отмечается, что потоки поставок подобной продукции переориентируются из сетевой торговли на социальные учреждения.

В связи с этим Экспертный совет предложил рассмотреть возможность совершенствования института предостережений и ограничения доступа к государственным и муниципальным закупкам хозяйствующим субъектам, которые систематически допускают фальсификацию продуктов. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность внесения в постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 года №336 изменений, которые устанавливают упрощенный порядок организации и осуществления государственного контроля в указанной сфере.