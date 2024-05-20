Число предпринимателей увеличилось на четыре тысячи за месяц в Подмосковье

В Подмосковье активно растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. Как говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, это показатель вырос на несколько тысяч за месяц.

Так, по последним данным, в Подмосковье насчитывается более 456,3 тысячи субъектов МСП. В их числе свыше 316 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Показатель за месяц увеличился примерно на четыре тысячи, а с января текущего года — почти на 17 тысяч.

Субъекты МСП могут получить различные субсидии, в том числе поддержку при выходе на маркетплейсы.