«Чтобы не шли в блогеры»: на ПМЭФ обсудили, как переманить молодежь в науку

На Петербургском международном форуме (ПМЭФ-2023) обсудили необходимость привлечения научных кадров в бизнес. Участники конференции «Популяризация науки в интересах бизнеса и государства» решили привлекать в эту сферу блогеров и представителей СМИ.

В кулуарах ПМЭФ нам удалось пообщаться со спикером этого мероприятия, доктором наук и генеральным директором компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли «Вормхолс Внедрение» Олегом Журавлевым.

«Рассматривался, прежде всего, вопрос взаимодействия со СМИ, масс-медиа и блогерами. Как раз для того, чтобы привлечь как можно больше молодых людей в сферу науки: чтобы они учились, и хотели связать свою карьеру, судьбу с наукой», – рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Все это, по его словам, рассматривалось с точки зрения государства и корпораций с научным уклоном: «Росатома», «Российского квантового центра» и других. На обсуждении также присутствовали представители «Газпром-медиа», которые выпустили научно-популярную передачу, направленную на поднятие интереса к науке у молодого поколения.

«С этими спикерами мы обсудили, как запустить воронку научных кадров. Чтобы наша страна не попала в ситуацию, когда таких кадров будет критически мало. Потому что на данный момент это все нужно поднимать и популяризировать, чтобы люди понимали, что все это интересно, а не шли в блогеры или IT-специалисты», – уточнил Журавлев.

Последние две сферы, по его словам, популяризируются сами собой. Более того, работа там не требует столь серьезных усилий и упорной учебы, как занятие наукой.

Ранее мы сообщали о том, что на ПМЭФ нашли причину единства народов России.