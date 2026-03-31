Чукотка стала самым дорогим регионом России: квадратный метр жилья стоит почти 270 тысяч рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердило новые нормативы средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на второе полугодие 2026 года. Соответствующий приказ в марте подписал глава ведомства Ирек Файзуллин, передает РБК.

Абсолютным лидером по цене жилья среди всех регионов страны стал Чукотский автономный округ. Здесь норматив установлен на уровне 269,9 тысячи рублей за квадратный метр. По сравнению с первым кварталом 2026 года (чуть более 265 тысяч рублей) показатель вырос на 2%.

Второе место заняла Москва. В столице рыночная цена «квадрата» зафиксирована на отметке 206,9 тысячи рублей, что также на 2% выше предыдущего значения (201,9 тысячи рублей).

Дальневосточные регионы в топ-5

Третью строчку рейтинга заняло Приморье. Здесь норматив составил 183,8 тысячи рублей за квадратный метр, прибавив 3% по сравнению с первым кварталом (178,1 тысячи рублей).

Четвертое место — у Ямало-Ненецкого автономного округа. Показатель здесь, в отличие от большинства других регионов, немного снизился — на 0,5%, до 183,8 тысячи рублей за «квадрат».

Замыкает пятерку лидеров Камчатский край — 179 тысяч рублей (+2% к предыдущему значению 175,8 тысячи рублей).

Что происходит на остальном Дальнем Востоке

Следом в списке идет Якутия — 168,3 тысячи рублей (незначительный рост на 0,3% с 167,8 тысячи рублей).

Еще в пяти дальневосточных субъектах норматив превысил 160 тысяч рублей за квадратный метр:

· Амурская область — 166,1 тысячи рублей (+1,4%) · Хабаровский край — 164,4 тысячи рублей (+0,3%) · Сахалинская область — 164,3 тысячи рублей (+0,6%) · Забайкальский край — 162,6 тысячи рублей (+1,6%) · Магаданская область — 161 тысяча рублей (без изменений)

Самые низкие показатели в макрорегионе зафиксированы в Бурятии и Еврейской автономной области: 130,2 тысячи рублей (+1,9%) и 112,1 тысячи рублей (без динамики) соответственно.

Новые нормативы будут применяться при расчетах субсидий и социальных выплат для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по программам обеспечения жильем молодых семей, ветеранов и других льготных категорий.