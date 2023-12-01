CNBS: в следующем году цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель

В новом году ожидается рост цен на нефть после того, как некоторые производители нефти ОПЕК+ добровольно обязались сократить добычу, пишет CNBS.

Накануне организация опубликовала заявление, в котором отдельные страны объявили о добровольном сокращении на 2,2 миллиона баррелей в день в первом квартале 2024 года.

Лидером сокращения является крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия. Эр-Рияд согласился продлить добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день до конца первого квартала 2024 года. Россия пообещала сократить поставки на 300 тысяч баррелей в день сырой нефти и 200 тысяч баррелей в день нефтепродуктов за тот же период.

Ирак сократит поставки на 223 тысячи баррелей в сутки, ОАЭ – на 163 тысячи, Кувейт – 135 тысяч баррелей, Казахстан – на 82 тысячи баррелей, Алжир на 51 тысячу баррелей и Оман – на 42 тысячи баррелей.

Если основные нефтедобывающие страны продолжат такую политику, цена нефти в 2024 году может превысить $100 за баррель. Сегодня мировые фьючерсы на нефть марки Brent торговались по цене $80,66 за баррель.