Россия вступает в третий год военного конфликта с беспрецедентным количеством денег в государственной казне, отмечает CNN.

Этому способствовала продажа сырой нефти в обход западных санкций. Так, в прошлом году только Индия закупила у России нефти на $37 млрд, увеличив закупки в 13 раз.

Издание отмечает, что Россия создала теневой флот из сотен танкеров с непрозрачной формой собственности. На нефтепродукты, произведенные за границей из российской нефти, санкции не распространяются.

Особая изюминка состоит в том, что именно западные страны являются крупнейшими покупателями такой продукции. По оценкам Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), страны, которые ввели санкции против России, в то же время импортировали из Индии нефтепродуктов из российской нефти на $9,1 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа признал, что введенные Евросоюзом санкции продемонстрировали крайне ограниченное влияние на экономику России.