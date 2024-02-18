Президент Литвы Науседа признал неэффективность санкций ЕС против РФ

Ограничения, применяемые ЕС в отношении РФ, показывают себя неэффективно. Соответствующее заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, его слова передает информагентство BNS .

В своем заявлении литовский президент с огорчением признал, что все пакеты санкций, введенные Европой в отношении России, продемонстрировали крайне ограниченное воздействие на экономику РФ.

В качестве доказательства он указал на российские макроэкономические показатели. Причиной бессилия санкций Науседа считает возможности РФ действовать в обход ограничениям, которые вводит ЕС. Политик подчеркнул, что данные возможности успели «разрастись настолько», что превращают рестрикции в пустышки. Он призвал усилить «вторичные последствия» и избавиться от механизмов обхода санкций.

Ранее представители «Сбера» рассказали, почему санкции Запада являются неэффективными.