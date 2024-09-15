CNN: производители китайских электромобилей вытеснят с рынка автопроизводителей Запада

Ведущие западные мировые автобренды, много лет доминировавшие на китайском рынке, будут вытеснены из лидеров из-за расширения производства китайских производителей электромобилей, вроде BYD и Xpeng. Об этом сообщил CNN .

Уточняется, что указанные компании значительно изменили рынок и обошли таких гигантов, как Volkswagen, Ford и General Motors.

Отмечается, что в связи с ростом производства электромобилей в КНР Volkswagen впервые объявил о вероятном закрытии заводов в ФРГ, однако уточнил, что у компании имеется год-два для исправления ситуации.

Добавляется, что продажи указанной автокомпании в Поднебесной упали более чем на четверть по сравнению с показателями трехлетней давности. Более того, немецкий автопроизводитель потерял статус наиболее продаваемого автомобильного бренда в Китае, уступив его BYD.

Кроме того, о падении продаж на китайском рынке объявили и Ford, и GM. Почти год назад японская Mitsubishi Motors объявила о прекращении производства автомобилей на своем совместном предприятии в Китае после ряда лет уменьшения продаж. Honda, Hyundai и Ford также предприняли радикальные меры.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, почему некорректно сравнивать китайские авто с немецкими.