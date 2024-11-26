Трамп пригрозил обложить товары из Мексики, Канады и КНР пошлинами за наркотрафик в США

Избранный глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, намерен сразу после своего вступления в должность президента США заняться наведением порядка в ставших неконтролируемыми при своем предшественнике Джо Байдене сферах нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

В связи с этим миллиардер пообещал ввести пошлины в 25% на все товары, поступающие в США из соседних Мексики и Канады.

«20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары», — цитирует Тармпа телеканал CNN.

Политик также пригрозил, в связи с якобы контрабандой в США наркотических средств, ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая.

Напомним, президентские выборы в США прошли 5 ноября. В ходе голосования американский избиратель предпочел демократке Камале Харрис старого и проверенного представителя от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.