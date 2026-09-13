Правительство будет следить за стоимостью еды: что изменится

С 1 января 2027 года в России начнет действовать мониторинг цен на продукты питания. Правительство определит, за какими товарами следить, а торговые сети будут обязаны раскрывать данные о поставках, прибыли и расходах. Соответствующий закон уже опубликован. Об этом пишет РИА Новости .

Норма закреплена в федеральном законе, размещенном на портале правовых актов. Документ вступает в силу с начала 2027 года.

Что предусмотрено:

Перечень товаров. Правительство утвердит список продуктов, по которым будут отслеживать динамику и факторы формирования цен.

Анализ. Мониторинг, оценка и комплексный анализ цен станут регулярными.

Данные от бизнеса. Определят федеральные органы, которые будут получать сведения о торговых субъектах. Это информация о продаже и поставках продовольствия, а также о сумме прибыли, доходов и расходов компаний.

Таким образом, власти получат более полную картину ценообразования на продукты.

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