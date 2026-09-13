Вакцина от туберкулеза прошла третью фазу испытаний: результаты обнадеживают

Вакцина от туберкулеза, разработанная Центром имени Гамалеи, прошла третью фазу клинических испытаний. По словам научного руководителя центра Александра Гинцбурга, она предотвращает само заражение. Сейчас ученые обрабатывают данные тысяч участников. Об этом пишет ТАСС .

Гинцбург напомнил: туберкулезом, как и другими инфекциями, лучше не болеть, а прививаться. Именно на это нацелена новая разработка.

Сейчас идет статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч человек. Результаты, по словам ученого, обнадеживающие. О конкретных сроках регистрации не сообщается.

Клинические испытания обычно проходят в три этапа. Сначала проверяют безопасность на небольшой группе здоровых добровольцев. Затем подключают пациентов с заболеванием. На третьей фазе участвуют уже тысячи людей разного возраста и пола — это подтверждает эффективность масштабом. Четвертая фаза идет после выхода препарата на рынок и отслеживает долгосрочные эффекты.

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