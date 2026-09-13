Кушнер назвал поездки в Москву и Киев очень успешными

Джаред Кушнер считает поездки в Москву и Киев удачными. По его словам, команда Трампа теперь понимает, какими будут следующие шаги. Об этом он заявил по видеосвязи на конференции в Киеве. Об этом пишет ТАСС .

Кушнер выступал вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул: визиты готовили давно, и они себя оправдали. Главное — удалось получить свежую информацию от обеих сторон.

Особенно важным Кушнер назвал контакт с российской стороной. Это помогло понять, как Москва видит ситуацию. Теперь у Вашингтона есть ясность по дальнейшим действиям.

Хронология такая: 5 сентября Кушнер и Уиткофф побывали в Москве, где их принял Владимир Путин. На следующий день они встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. А 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор.

До этого сообщалось, что Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами.