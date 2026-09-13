Польша хочет усилить военную активность НАТО рядом с Калининградской областью. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что учения должны быть агрессивными и держать Москву в неведении. Об этом сообщила «Европейская правда», пишет ТАСС .

Сикорский выступил на конференции в Киеве. По его словам, Варшава «очень внимательно следит» за Калининградской областью. Он считает, что маневры альянса должны создавать неопределенность для российского руководства.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: российские военные способны поразить любого агрессора. Так он прокомментировал учения НАТО, где моделировали блокаду Калининградской области.

В Москве не раз отмечали рост активности альянса у западных границ. В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу, но предупреждали: ответ на угрозы будет соразмерным.

Ранее Кушнер назвал поездки в Москву и Киев очень успешными.