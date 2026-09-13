Прогрессивная шкала для пенсионеров: доплату предложили удваивать с 70 лет, а не с 80

В Госдуме предлагают пересмотреть возраст для удвоения фиксированной выплаты к пенсии. Сейчас это происходит в 80 лет, но расходы на здоровье и уход появляются раньше. Депутат Ярослав Нилов рассказал ТАСС о прогрессивном механизме надбавок.

Идея такая: при достижении 70 лет повышать фиксированную выплату на 100%, в 80 лет — на 200%, в 90 — на 300%. По словам Нилова, чем старше человек, тем больше у него объективных трат на лекарства, медицину и повседневный уход. Это должно отражаться в пенсионной системе.

Сейчас удвоение происходит только после 80 лет. В 2026 году фиксированная выплата составляет ₽9 584. Для пенсионеров старше 80 она увеличивается вдвое — до ₽19 169. Перерасчет делают автоматически, доплата приходит в следующем месяце после дня рождения.

Страховая пенсия состоит из двух частей: страховой и фиксированной. Первая зависит от накопленных баллов, вторая устанавливается государством. Инициатива уже обсуждалась с коллегами по просьбе граждан.

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