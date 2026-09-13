Главный кардиолог Минздрава назвал поводы для визита к врачу

Одышка при привычной нагрузке, отеки ног и скачки давления — не повод откладывать визит к врачу. Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал РИА Новости , какие сигналы организма требуют планового похода к специалисту.

Первый тревожный звонок — если вы стали задыхаться там, где раньше не замечали нагрузки. Пример: поднимались на третий этаж и вдруг поняли, что нужно остановиться и передохнуть. Это повод записаться к кардиологу или терапевту.

Также насторожить должны отеки на ногах, перебои в работе сердца и повышенное артериальное давление.

Ранее Бойцов напоминал о главном признаке инфаркта. Это интенсивная боль в груди, которая отдает в руки, челюсть или шею. В такой ситуации нужна срочная медицинская помощь.

До этого сообщалось, что академик Онищенко назвал рецепт жизни до 100 лет.