Академик Онищенко назвал рецепт жизни до 100 лет
Академик Онищенко: чтобы дожить до ста лет, надо заняться здоровьем смолоду
Прожить до 100 лет реально, если беречь здоровье смолоду. Академик РАН Геннадий Онищенко перечислил главные привычки для долголетия. По его словам, ждать прорывов медицины не стоит — начинать нужно уже сегодня. Об этом пишет РИА Новости.
Рецепт простой: не курить, не пить алкоголь, заниматься спортом, больше гулять, нормально питаться и вовремя делать прививки от гриппа.
Отдельно академик отметил развитие биоинженерии. Выращивание органов — перспективное направление, технологии становятся доступнее. Но полагаться только на будущие открытия неверно.
«Пока давайте не будем сидеть и ожидать, а будем заниматься своим здоровьем», — подчеркнул Онищенко.
Ранее он уже призывал вернуть культуру питания и ограничить фастфуд. По его мнению, это тоже вклад в продолжительность жизни.
До этого сообщалось, что эпидемиолог Онищенко спрогнозировал рядовой сезон гриппа.