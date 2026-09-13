Грибные туры по России: в РСТ рассказали о стоимости и условиях

Осень — сезон грибных туров. Чаще всего это однодневные выезды с гидом, который знает урожайные места. Стоит такое удовольствие в среднем ₽4–5 тысяч. О форматах и популярных направлениях РИА Новости рассказал эксперт РСТ Сергей Ромашкин.

Первый формат — день в лесу. Гид назначает точку сбора, дальше группа идет пешком. Ночевки нет, цена — ₽4–5 тысяч.

Второй вариант — поездка на 2–3 дня в другой город с проживанием на базе отдыха или в загородном отеле. Здесь основная часть стоимости — жилье. По сути, это обычный уикенд, только с гидом на грибном маршруте.

Традиционно такие туры популярны осенью. Массовые выезды — в Московской, Ленинградской, Тверской областях и Карелии. Но массовым направлением это не назовешь: никто не гарантирует, что грибы вообще найдутся.

В Подмосковье уже пошли белые грибы, подосиновики, рыжики, маслята, чернушки, волнушки и свинушки. Урожайные места — у Калужского и Белорусского шоссе, рядом с Дмитровом, Дубной и Егорьевском. А за самыми богатыми локациями советуют ехать во Владимирскую область.

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