«Даже в космосе платят меньше». В Петербурге средние зарплаты в «Газпроме» достигли 623 тысяч рублей

В декабре 2025 года средний заработок жителей Санкт-Петербурга достиг отметки в 168,2 тысячи рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на официальную статистику, это на 44% выше показателей ноября и на 7,6% превышает уровень прошлого года.

Однако основной интерес вызвали данные по отраслям: настоящим лидером по уровню доходов стала сфера добычи полезных ископаемых, где средняя начисленная зарплата составила внушительные 622,9 тысячи рублей. Этот сектор в Северной столице представляют прежде всего штаб-квартиры крупнейших нефтегазовых корпораций, включая структуры «Газпрома». Парадоксально, но именно здесь зафиксировано самое резкое годовое падение — минус 8,8% по сравнению с декабрем 2024 года, что является худшим результатом среди всех отраслей экономики города.

Тем не менее, публикация этих цифр спровоцировала бурную дискуссию как в профессиональном сообществе финансистов, так и среди обычных россиян. Для сравнения: вторую строчку в рейтинге самых щедрых работодателей заняли воздушный и космический транспорт со средней зарплатой в 336 тысяч рублей. Далее следуют финансовый сектор и страховщики (311,5 тыс.), водный транспорт (286 тыс.) и отрасль «информация и связь» (258,7 тыс. рублей).

Примечательно, что наибольший прирост доходов за год продемонстрировала вовсе не «нефтянка», а почтовые и курьерские службы. Весомую прибавку к жалованью также получили сотрудники сухопутного и трубопроводного транспорта (+25,2%), госслужащие (+24,6%) и работники сферы транспортировки (+20,2%).

На противоположном полюсе зарплатной ведомости оказались гостиничный бизнес, общепит и все та же почтовая деятельность, которые замкнули рейтинг самых низкооплачиваемых сфер. Антирекордсменами по темпам падения доходов (помимо нефтегазового сектора) стали административная, профессиональная и научная деятельность, а также финансовая сфера.

