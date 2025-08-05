Дефицит бюджета Франции достиг порога в €100 млрд

На протяжении первых шести месяцев 2025 года расходы правительства Франции превысили доходы на €100,4 млрд. Такое заявление сделало французское Министерство финансов, слова его представителей привело РИА Новости.

Финансовое ведомство озвучило исполнение бюджета за первое полугодие текущего года. Доходы достигли €182,508 млрд, тогда как расходы оказались в полтора раза большими — €262,079 млрд.

«Общее сальдо исполнения к 30 июню 2025-го составляет минус 100,4 миллиарда евро», — указали в Минфине.

Несмотря на гигантский дефицит средств, такая ситуация привычна для Франции. Год назад по итогам первого полугодия 2024 года нехватка средств составила €103,47 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Франции обратились с просьбой к президенту США Дональду Трампу вывести из-под действия американских таможенных пошлин алкогольные напитки французского производства. Порядка трети от всего объема спиртного, который производится во Франции, отправляется на экспорт в Соединенные Штаты. Поэтому Париж обратился к Трампу и попросил его отменить пошлины в отношении всей этой продукции. По утверждению Лорана Сен-Мартена, руководителя французского Министерства внешней торговли, стороны уже сумели достигнуть прогресса в вопросах, касающихся крепкого алкоголя.