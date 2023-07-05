Дефицит бюджета России в первом квартале года составил более двух триллионов рублей

В первом квартале 2023 года дефицит госбюджета РФ составил более двух триллионов рублей.При этом, доходы бюджета составили 5,678 трлн, а расходы – более восьми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на аналитику Счетной палаты РФ.

Как сообщили в палате, доходы бюджета страны составили более 5 миллиардов, что является 21,7% от ожидаемого. Нефтегазовая сфера принесла более полутора миллиарда, а остальные сферы – более четырех. Расходы составили около восьми миллиардов.

В сравнении с прошлым годом, доход сократился почти на полтора миллиарда. Доход с нефтегазовой сферы упал на 80%, а доходы с не относящихся к нефтегазовым – почти на 4%. Расходы бюджета увеличились на более чем 2 триллиона.

В Счетной палате заявили, что причиной упадка стал обвал цен на российскую нефть Urals и снижение курса рубля.

Госдолг страны за квартал увеличился на более чем 900 млрд рублей, и теперь составляет 23,725 трлн. Внутренний долг составляет 19,358 трлн, а внешний – 4,367 трлн.

В палате рост долга страны так же объяснили девальвацией отечественной валюты.