Дефицит «золотых рук»: работодатели охотятся за слесарями

Российский рынок труда переживает любопытную трансформацию: общее количество вакансий действительно пошло на спад, однако борьба работодателей за людей с «золотыми руками» не только не утихает, а выходит на новый уровень. Кандидат экономических наук Линда Рыжих из Президентской академии в эфире «Крым 24» развеяла иллюзию тотального кадрового затишья, заявив, что структура спроса остается непоколебимой.

По ее словам, вопреки турбулентности, именно рабочие профессии удерживают львиную долю рынка. Дефицит кадров сегодня острее всего ощущается в цехах обрабатывающих производств. Предприятиям остро не хватают машинистов, слесарей и электриков — тех, кто приводит в движение промышленность. Список самых востребованных отраслей замыкают тяжелое машиностроение и сфера торговли, которые также готовы конкурировать за персонал.

Эксперт добавила, что конкуренция подкрепляется рублем. Так, средняя зарплата в этом сегменте уже колеблется от 56 тыс. до 74 тыс. рублей. Причем Рыжих подчеркивает: официальные цифры — лишь вершина айсберга. Реальный доход квалифицированных специалистов зачастую оказывается весомее благодаря системам бонусов и компенсационных выплат, которые компании внедряют, чтобы удержать ценные кадры.

По ее мнению, рынок труда четко сигнализирует: эра «легких» денег в офисах уступает место ренессансу рабочих династий. В ближайшей перспективе именно представители прикладных специальностей останутся в наиболее выигрышном положении, диктуя работодателям свои условия.

