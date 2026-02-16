Кого оторвут с руками в 2026-м: названы пять отраслей, где зарплаты растут из-за кадрового голода

Несмотря на исторический минимум безработицы, российский рынок труда столкнулся с дефицитом в 1,5 миллиона сотрудников. Как сообщила REGIONS эксперт РАНХиГС Елена Галий, оперативно устранить кадровый голод не удастся. По прогнозам экономиста, в 2026 году соискателям потребуется проявлять больше активности, а самой системе занятости предстоит пройти через период сложной и болезненной трансформации.

В беседе с REGIONS эксперт заявила, что в 2026 году соискателям придется прикладывать значительно больше усилий для трудоустройства, а рынок труда ждет болезненная перенастройка. По ее словам, низкая безработица не означает, что россиянам легко найти работу, ведь рынок труда демонстрирует неспособность быстро адаптировать предложение под меняющийся спрос.

Анализ вакансий показывает, где сегодня наблюдается наиболее острый и устойчивый кадровый голод. В промышленности и производстве требуются слесари-ремонтники, токари, фрезеровщики, сварщики, операторы станков с ЧПУ и инженеры-технологи. Строительная отрасль и ЖКХ нуждаются в монтажниках, каменщиках, бетонщиках, прорабах и сметчиках. В IT и телекоме сохраняется спрос на разработчиков (Python, Java, C++), системных администраторов и специалистов по кибербезопасности. Здравоохранение и образование, несмотря на госпрограммы, остро нуждаются во врачах, медсестрах, учителях математики, физики и информатики.

«Особо остро не хватает кадров в здравоохранении и школьном образовании, несмотря на меры поддержки и госпрограммы. При этом спрос на экономистов и юристов сохраняется, хотя набор в вузы на эти специальности сокращают», — подчеркнула Галий.

Проблема усугубляется региональным дисбалансом. Наиболее остро дефицит кадров ощущается на Дальнем Востоке, в Сибири и малых городах. Власти пытаются привлечь специалистов программами переселения и субсидиями, но этих мер, по словам Галий, недостаточно.

Параллельно формируется запрос на специалистов нового типа. Работодатели ищут «гибридные» кадры, владеющие цифровыми инструментами (1С, AutoCAD, CRM), знающие английский язык для IT и экспортно-ориентированных задач, готовые к гибким форматам занятости. При этом растет число вакансий с удаленной работой в IT, бухгалтерии и консалтинге.

Глубинные причины напряжения на рынке труда, по мнению экономиста, носят системный характер. Это демографическая яма, структурный разрыв между профессиями, ускоренная технологическая трансформация, а также региональные и зарплатные диспропорции.

«Число вакансий снижается, количество резюме растет. В 2026 году соискателям придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу. Российская экономика сейчас быстрее теряет рабочую силу, чем может восполнить ее за счет естественного прироста или миграции», — уточнила экономист.

Для преодоления кризиса эксперт призывает к масштабным, а не точечным мерам. Она заключила, что ситуацию уже нельзя решить точечными мерами: нужны масштабные программы переобучения, повышение престижа рабочих профессий, продуманная миграционная политика с фокусом на квалифицированных кадрах и серьезные инвестиции в развитие регионов.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой профессией на «удаленке» в Москве стали инженеры.