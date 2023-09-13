Действие льготной ипотеки расширят на всех сотрудников ОПК ДФО

Правительство до конца 2023 года намерено выполнить данные ранее президентом Владимиром Путиным поручения по расширению действия дальневосточной ипотеки на всех сотрудников ОПК Дальнего Востока. Об этом в ходе Дальневосточного форума проинформировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Помимо этого, как отметил министр, особое внимание ведомство уделит президентскому поручению по повышению размера кредитования россиян по дальневосточной ипотеке.

«Мы сделаем это до нового года», — цитирует РИА Новости Чекункова.

Также до конца нынешнего года будет урегулирован вопрос выполнения программы льготного кредитования граждан, добавил Чекунков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердой валюте, а покупать рублевые облигации.