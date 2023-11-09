«Действия в двух направлениях»: выяснилось, как США рассчитывают «убить» проект «Арктик-СПГ-2»

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайет, выступая на заседании комитета сената по иностранным делам, заявил, что главная цель Вашингтона — «убить» проект «Арктик-СПГ-2». По его словам, на прошлой неделе было принято решение о вводе новых санкций против проекта, что позволит Штатам добиться прекращения работы над главным проектом компании «НОВАТЭК» и остаться лидером по поставкам сжиженного природного газа.

Экономист Михаил Беляев рассказал, какие именно санкции собирается ввести американское правительство и удастся ли США уничтожить «Арктик-СПГ-2». По его словам, Штаты могут ввести сразу несколько видов санкций.

«Это могут быть действия в двух направлениях. Блокирование финансирования при соучастии каких-то внешних партнеров по «СПГ-2», которые захотят принять участие в реализации и этого проекта, или блокировка каких-то технологических решений и поставок специального оборудования», — рассказал Беляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что Соединенные Штаты находятся в группе лидеров по такого рода технологиям, поэтому они надеются поставить барьеры для того, чтобы Россия не смогла реализовать «Арктик-СПГ-2». Цель США, добавил экономист, — удержать у себя европейский рынок сырья, чтобы «привязать» к себе Европу. Однако Вашингтон, вводя санкции, просчитывался уже не раз.

«Они недоучитывают нашу способность и наши возможности по линии финансирования, недоучитывают наши технологические наработки и способности. Наша экономика и наше производство довольно быстро стали заполнять ниши, которые освободили иностранные поставщики», — подчеркнул Беляев.

Проект «Арктик-СПГ-2» Москва, напомнил собеседник издания, рассматривает как часть реализации мегапроекта «Северный морской путь», который является не просто транспортной артерией, а локомотивом для всей остальной экономики РФ.

«Покупателями для нас сейчас станут Китай, Индия, Индонезия, которая входит в двадцатку экономик мира, развивается Африка, которая тоже станет потребителем нашего сырья, Вьетнам — огромная страна, Иран. Так что санкции США не могут «убить» этот проект», — заключил Беляев.

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