Делегация из Узбекистана ознакомилась с предприятиями Подмосковья

Делегация под руководством главы Андижанской области Узбекистана Абдурахманова Шухратбека познакомилась с инфраструктурой и предприятиями Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что визит делегации прошел в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, куда в составе делегации Московской области поедет Андрей Воробьев и представители подмосковного правительства.

В рамках визита гости познакомились с инфраструктурой одной из старейших в России ОЭЗ и возможностями локализации на территории особых экономических зон Подмосковья, узнали о работе и направлениях деятельности резидентов, плюсах развития производств в условиях налоговых льгот, предоставляемых резидентам ОЭЗ.

Так, в ОЭЗ «Дубна» делегация посетила инновационно-технологический центр «Ломоносов». На его готовых площадях в 10 тыс. кв. метров организовали «быстрый старт» собственных производств «с нуля» и офисы более 10 резидентов особой экономической зоны. Об условиях работы на этих локациях гостям подробно рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Следующей точкой визита делегации Узбекистана совместно с представителями Мининвеста стал индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске, где гости познакомились с возможностями локализации на площадках формата «Подмосковье индастриал», предлагающего готовые помещения с необходимой инфраструктурой. Об этом формате цифрового промышленного коворкинга делегации рассказал Партнёр ХСА (Холдинг «Строительный альянс») Артем Петрухин. «Подмосковье индастриал» позволяет сократить сроки запуска предприятия и сэкономить расходы на строительство и подведение коммуникаций.