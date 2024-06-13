Делегация из Узбекистана снова посетила подмосковные предприятия

С инфраструктурой и предприятиями Подмосковья, работой его особой экономической зоны «Дубна», а также форматами промышленной локализации предприятий познакомили делегацию из Узбекистана под руководством хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках визита на производственные площадки делегацию встречала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, руководство особой экономической зоны, а также представители промышленных предприятий.

«Сегодня Московская область и Узбекистан активно развивают экономическое сотрудничество. В этом году наши компании уже посетили три выставки в Узбекистане, еще ряд аналогичных мероприятий планируется для посещения. Эта активность выражается не только в экспортно-импортных контрактах, но и в инвестиционном сотрудничестве», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

В ходе визита гостей познакомили с инфраструктурой ОЭЗ «Дубна», которая является одной из крупнейших в России, рассказали о возможностях для размещения резидентов, созданных на территории ОЭЗ, и познакомили с работой нескольких ее предприятий. Темой отдельной беседы стали и другие возможности для локализации, которые Подмосковье может предложить инвесторам из других стран, а также размещение новых производств на площадках формата «Лайт индастриал».

Также в рамках визита делегация Узбекистан посетила производство компании «Инфаприм» в Истринском г. о. — предприятие, где производят энтеральное питание и сухие молочные смеси, заменяющие грудное молоко для младенцев, а также «Люберецкий завод Монтажавтоматика», где налажен выпуск транформаторов и прочей электротехнической продукции.