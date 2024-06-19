Делегация из Зимбабве познакомилась с предпринимателями Подмосковья

Делегация из Африки под руководством министра по делам главы государства Республики Зимбабве Лавмора Матуке встретилась с представителями фармкомпании «ХимРар», производства буровой техники «Алмазгеобур», компании-производителя химических средств защиты растений «Фирма „Август“. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Московская область и Зимбабве наращивают экономическое взаимодействие. За прошлый год товарооборот между нами вырос в два раза и составил более 4 млн долларов. Экспорт из Подмосковья включает в основном соль, серу, удобрения и камень», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что основные точки пересечения импортно-экспортных интересов Московской области и Зимбабве — фармпроизводство и химическая отрасль (защита растений, удобрения). Так, компания «Август» из подмосковной Черноголовки, ведущий российский производитель средств защиты растений, из года в год наращивает экспорт своей продукции в эту африканскую республику и заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Зимбабве.

Также Зимбабве закупает до 90% лекарств у зарубежных производителей. Подмосковный бизнес готов участвовать как в самих поставках, так и в развитии фармсектора в африканских странах. В частности, группа компаний «ХимРар», один из лидеров в области разработки и производства инновационных лекарственных препаратов в России, обсудили с представителями делегации вопросы поставки ряда своих продуктов, а также научное сотрудничество по разработке новых препаратов, в которых есть потребность системы здравоохранения Зимбабве.

Помимо этого, коллеги познакомились с работой Центра управления регионом (ЦУР), который обеспечивает решение задач Подмосковья с помощью сбора и анализа данных, поступающих по всем каналам связи, посетили площадку ЖК «Отрада» в Красногорске, где изучили подмосковный опыт жилищного строительства и самый современный российский комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске.