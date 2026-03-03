Демиховский машиностроительный завод увеличивает объемы производства

В Подмосковье увеличивает объемы производства Демиховский машиностроительный завод. Успешная работа предприятия в текущих экономических условиях является примером реализации народной программы «Единой России» в регионах.

По словам гендиректора предприятия Владимира Чекалина, за три года было реализовано несколько проектов по импортозамещению и усилению мощностей. Теперь продукция максимально состоит из комплектующих отечественного производства.

«Наши электропоезда первые и единственные из отечественных поездов вошли в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга, это стало возможным благодаря поддержке государства», — сказал он.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Геннадий Панин назвал предприятие ярким примером успешного производства в части импортозамещения.

«Именно народная программа партии является тем механизмом, который помогает эту задачу решать: стимулирует импортозамещение и создание новых рабочих мест, обеспечивает финансирование мер поддержки бизнеса», — сказал он.

Завод работает с 1935 года. Он производит 70% всех электропоездов в стране. На объекте трудятся порядка 3 тыс. специалистов. Предприятие сотрудничает с более чем 80 отечественными поставщиками. В 2024 году оно первым в России освоило выпуск редукторов для поездов «Иволга 4.0». В этом помогла государственная поддержка. В проект было инвестировано 1,8 млрд руб., в том числе 1,45 млрд руб. — льготный заем ФРП.

Кроме того, на базе завода реализуется программа профподготовки школьников.

Развитие промышленности, импортозамещение и подготовка кадров — это значимые направления народной программы «Единой России». В Подмосковье программа реализована более чем на 90%. В регионе с 2022 года реализовали свыше 230 проектов импортозамещения с общим объемом инвестиций более 172 млрд руб.