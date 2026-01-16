«Демографический стимул». Материнский капитал на первенца приблизился к 730 тысячам

С 1 февраля этого года семьи с детьми могут рассчитывать на увеличенный размер государственной поддержки. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ, программа материнского капитала проходит плановую индексацию.

Так, размер сертификата для семей, в которых родился первый ребенок, будет повышен более чем на 38,6 тысячи рублей. В результате максимальная сумма выплаты составит 728 921,9 рубля. Если в семье появляется второй ребенок, и право на капитал ранее не использовалось, общий размер поддержки достигнет 963 тысячи рублей, что превышает нынешний показатель на 51 тысячу.

Для родителей, которые уже получили капитал на первенца, при рождении второго ребенка положена дополнительная выплата. Ее размер составит свыше 234 тысяч рублей (234 321,23 рубля).

