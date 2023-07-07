День работника промышленности отмечают в Подмосковье

В Подмосковье сегодня отмечают День работника промышленности, сообщили в Мининвесте региона. В ведомстве отметили, что промышленная отрасль области является одной из самых развитых в России.

Так, в регионе насчитывается около 1,3 тысячи средних и крупных промышленных предприятий, которые производят продукты питания, медикаменты, оборудование и многое другое.

Большая часть промышленных предприятий Подмосковья – 23% – производит продукты питания. Около 20% компаний работают в химической и фармацевтической отраслях, порядка 19% – в машиностроении и металлообработке.

«Между тем, главной ценностью любого завода всегда были и остаются люди, его сотрудники. И с этой точки зрения Подмосковье – настоящий золотой фонд кадров», - отметила глава министерства Екатерина Зиновьева, поздравляя промышленников региона.

Больше всего работников насчитывается в сфере машиностроения и металлообработки – более 106 тысяч человек. На втором месте – пищевая и перерабатывающая промышленность с показателем 70 тысяч сотрудников. На третьем – производство компьютеров и электроники – свыше 26 тысяч работников.