«Денег нет». С мужа Булановой взыскивают 12,9 млн рублей долгов и штрафов

В отношении Валерия Руднева, бывшего теннисиста и нынешнего супруга певицы Татьяны Булановой, судебными приставами ведется взыскание на сумму свыше 12,9 миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости , столь крупный долг сформировался из невыплаченных кредитов, прочих взысканий и начисленных исполнительских сборов.

Основная доля задолженности приходится на кредитные обязательства. По имеющимся данным, Руднев не рассчитался по займам примерно на 10,5 миллиона рублей. Дополнительно с него взыскивается 1,5 миллиона рублей в пользу физических и юридических лиц.

Процесс принудительного взыскания в отношении экс-спортсмена стартовал в 2022 году. За этот период приставами было инициировано 44 исполнительных дела. В четырех случаях производства были завершены из-за отсутствия у должника имущества, на которое можно обратить взыскание.

Кроме того, за Рудневым значатся административные штрафы. Так, в середине 2025 года Московская административная дорожная инспекция оштрафовала его на 4,5 тысячи рублей. Поскольку мужчина не оплатил его в установленный срок, суд вынес решение о взыскании двойного штрафа в размере 9 тысяч рублей. В перечень обязательств также входит исполнительский сбор почти в 890 тысяч рублей и еще одно взыскание на сумму 2 тысячи рублей.

Напомним, что Татьяна Буланова и Валерий Руднев заключили официальный брак в 2023 году. Сведения о том, затронула ли задолженность супруга общее имущество семьи, на текущий момент отсутствуют.

Ранее сообщалось о том, что Шаляпин вступился за Буланову после обращение ее экс-танцора.